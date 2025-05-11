الرياضة

القادسية يهزم التعاون ويرتقي لـ”الثالث”

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو القعدة / 1446 هـ      11 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تمكن فريق القادسية من الفوز على مضيفه التعاون بهدف نظيف، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم، ضمن الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي.

سجل هدف القادسية الوحيد أندريه جيروتو لاعب التعاون بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 61.

وعاد القادسية إلى المركز الثالث في ترتيب دوري روشن بعد الفوز على التعاون ورفع رصيده إلى النقطة 62، مستغلاً خسارة الأهلي أمام الشباب.

 

وفي المقابل، تجمد رصيد التعاون عند 41 نقطة واحتل المركز الثامن في ترتيب دوري روشن.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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