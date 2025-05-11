القادسية يهزم التعاون ويرتقي لـ”الثالث”

البلاد- جدة
تمكن فريق القادسية من الفوز على مضيفه التعاون بهدف نظيف، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم، ضمن الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي.
سجل هدف القادسية الوحيد أندريه جيروتو لاعب التعاون بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 61.
وعاد القادسية إلى المركز الثالث في ترتيب دوري روشن بعد الفوز على التعاون ورفع رصيده إلى النقطة 62، مستغلاً خسارة الأهلي أمام الشباب.
وفي المقابل، تجمد رصيد التعاون عند 41 نقطة واحتل المركز الثامن في ترتيب دوري روشن.
هددددددف⚽!
الأول يأتي.. كاميرون يضعها في شباك التعاون🔥⚽
التعاون 0 × 1 القادسية#دوري_روشن_السعودي#التعاون_القادسية | #SSC pic.twitter.com/mVKPINDO89
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2025