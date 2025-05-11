الرياضة القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا

الدمام-البلاد

حسم فريق القادسية تحت 17 عامًا لقب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على فريق أُحد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي أُحد بالمدينة المنورة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري وسجل هدفي القادسية اللاعبان المحترف الكولمبي خوسية ميكولتا والمهاجم مهند جيزاني. جاء هذا الحسم بعد مشوار مميز قدمه الفريق طوال الموسم، حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة من 30 مباراة، محققًا 26 انتصارًا، وتعادلًا وحيدًا، مقابل 3 خسائر فقط، ليؤكد تفوقه ويضمن صدارة الترتيب قبل ختام الدوري بأربع جولات. ويعكس هذا الإنجاز العمل الكبير الذي يُبذل داخل الفئات السنية بنادي القادسية، ويؤكد على جودة العناصر الشابة وقدرتها على المنافسة وتحقيق الألقاب.