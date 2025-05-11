القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء

البلاد- الدمام

توّج فريق القادسية الأول ببطولة كأس وزارة الرياضة لكرة الماء، بعد فوزه المستحق على نظيره الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة 7-5، على مسبح الصالة الخضراء بالدمام.

وشهدت البطولة تألقًا لافتًا من لاعبي القادسية، حيث نال عبدالرحيم المالكي جائزة أفضل حارس مرمى، بينما حصل يونس الرحيلي على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

من جهته، عبّر عبدالرحيم المالكي عن سعادته بالتتويج قائلاً: “الحمدلله على هذا الإنجاز، الجائزة فردية لكنها نتيجة جهد جماعي من زملائي والجهاز الفني، فخور بهذا التتويج وبأن أكون جزءًا من هذا الفريق العريق.”

من جانبه، قال يونس الرحيلي: “كان موسمًا استثنائيًا، بذلنا فيه كل ما نملك، الفوز بثلاث بطولات في موسم واحد هو ثمرة العمل الجماعي والتخطيط الطويل.”

بهذا التتويج، يواصل القادسية فرض سيطرته على بطولات الموسم، مضيفًا لقب كأس وزارة الرياضة إلى خزائنه، بعد افتتاحه الموسم الجاري بكأس البطولة الشاطئية المفتوحة، وبطولة الدوري العام، ليثبت تفوقه على منافسيه ويؤكد مكانته كقوة ضاربة في كرة الماء السعودية.