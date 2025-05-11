الرائد يخسر أمام ضمك ويودع ” روشن”

البلاد- جدة
تأكد هبوط فريق الرائد إلى دوري الدرجة الأولى “يلو” بعد خسارته على ملعبه أمام ضمك بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم، ضمن الجولة 31 من عمر دوري روشن.
سجل هدف ضمك والمباراة الوحيد اللاعب مشاري النمر في الدقيقة 74 من عمر المباراة.
وهبط الرائد رسميًا عقب الخسارة وتذيل ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، بينما رفع ضمك رصيده إلى 34 نقطة ليحتل المركز العاشر ويقترب من البقاء.
🔚 نهاية المباراة..
الرائد يهبط لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ انطلاقة دوري المحترفين السعودي
ضمك 1 × 0 الرائد
#دوري_روشن_السعودي #ضمك_الرائد | #SSC pic.twitter.com/q3G5cq7atL
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2025