الرياضة

الرائد يخسر أمام ضمك ويودع ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو القعدة / 1446 هـ      11 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تأكد هبوط فريق الرائد إلى دوري الدرجة الأولى “يلو” بعد خسارته على ملعبه أمام ضمك بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم، ضمن الجولة 31 من عمر دوري روشن.

سجل هدف ضمك والمباراة الوحيد اللاعب مشاري النمر في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وهبط الرائد رسميًا عقب الخسارة وتذيل ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، بينما رفع ضمك رصيده إلى 34 نقطة ليحتل المركز العاشر ويقترب من البقاء.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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