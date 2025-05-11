الإقتصاد

الخريف استعرض فرص الاستثمار للشركات.. تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الدنمارك

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو القعدة / 1446 هـ      11 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – متابعات
ركزت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف إلى الدنمارك على تعميق التعاون في القطاعات الحيوية ، حيث عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين وقادة كبرى الشركات الدوائية.

فقد التقى الوزير في العاصمة كوبنهاجن ، وزيرة الشؤون الاقتصادية ستيفاني لوس، وبحث معها تعزيز العلاقات الاقتصادية ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح بن شباب السلمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك سهل بن مصطفى عرقسوس ، واتفق الطرفان خلال اللقاء على تبادل الخبرات ونقل التقنية، وتنمية الاستثمارات المشتركة في عددٍ من القطاعات الصناعية الإستراتيجية .طبقا لـ «واس». والتقى الوزير بندر الخريف الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية، لارس سورينسن، وبحث معه آفاق تعزيز التبادل التجاري والخبرات. كما ترأس طاولة مستديرة مع قيادات كبرى الشركات الدنماركية. تناولت الاجتماعات تعميق التعاون في قطاعات رئيسية ، منها الصناعة والنقل وتكنولوجيا المعلومات ، والعلاجات الحيوية المتقدمة وتسريع توطين إنتاج الأنسولين داخل المملكة ، واستعراض الفرص والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين ، مؤكدا على طموح السعودية في أن تصبح مركزًا صناعيًا عالميًا وفق مستهدفات رؤيتها 2030. يذكر أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين عام (2024) تجاوز (4.3) مليارات ريال.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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