الأخضر يعسكر في الشرقية استعداداً لمواجهة البحرين ضمن تصفيات كأس العالم

الرياض – هاني البشر
يقيم المنتخب الوطني معسكرًا إعداديًا في مدينة الخبر خلال الفترة من 27 مايو إلى 3 يونيو استعدادًا لخوض الجولة التاسعة أمام منتخب البحرين والجولة العاشرة أمام منتخب أستراليا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسيخوض الأخضر خلال معسكره مناورة ودية تدريبية ( مغلقة ) أمام منتخب الأردن ستقام عصر الثلاثين من شهر مايو الجاري على ملعب إيجو بنادي الاتفاق.
وسينتظم جميع اللاعبين في معسكر الأخضر باستثناء لاعبي فريقي الاتحاد والقادسية الذين سيلتحقون بالمعسكر بعد فراغهم مباشرةً من المشاركة مع أنديتهم بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م