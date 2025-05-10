السياسة رابطة العالم الإسلامي تُثمِّنُ مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد بين الهند وباكستان

البلاد- مكة المكرمة

ثمَّنَتْ رابطة العالم الإسلامي- بتأييدٍ كاملٍ- مساعي المملكة العربية السعودية، للتهدئة ووقف التصعيد بين جمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية. وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، نوَّه معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالزيارة التي قام بها وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، ومبعوث شؤون المناخ، معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، إلى جمهوريتي الهند وباكستان، خلال الفترة (8-9 مايو 2025م)، بتوجيهٍ من قيادةِ المملكة الحكيمة، وذلك في إطار مساعيها للتهدئة، وإنهاء المواجهات العسكرية، وفتح قنوات الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات كافة. وأعرب فضيلته عن ثقته في دبلوماسية المملكة، في ظل حكمة قيادتها، وثقل مكانتها وعلاقاتها الدولية، وتاريخها الشاهد في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء السلام إقليميًا ودوليًا، داعيًا البلدَين إلى تغليب الحكمة ومصلحة الشَّعبَين، والاستجابة لهذه المساعي الحميدة للمملكة، لتجنيب البلدين والمنطقة المزيد من التصعيد الخطر.