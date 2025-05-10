ختام بطولة المنطقة الغربية المفتوحة لنخبة الملاكمة (رجال) بالمدينة المنورة

متابعة – محمد الجليحي

اختُتمت مساء اليوم السبت منافسات بطولة المنطقة الغربية المفتوحة لفئة النخبة (رجال) للملاكمة، التي نظمها الاتحاد السعودي للملاكمة على مدى أربعة أيام في الصالة الرياضية باستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، بمشاركة نحو 100 ملاكم من مختلف الجنسيات، مثّلوا 13 ناديًا من مدن المنطقة الغربية.

وشهدت البطولة أجواءً حماسية وحضورًا جماهيريًا، حيث قدّم الملاكمون مستويات فنية متميزة، عكست تطور رياضة الملاكمة وارتفاع جاهزية اللاعبين.

وأقيمت مراسم التتويج بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للملاكمة، منصور بن نايف الشريف، حيث جاءت نتائج المراكز الثلاثة الأولى على النحو التالي:

• المركز الأول: نادي الذئاب

• المركز الثاني: نادي الاتحاد

• المركز الثالث: نادي الجهد العالي

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد في دعم البطولات المفتوحة على مستوى المناطق، وتعزيز المنافسة بين لاعبي الأندية من مختلف الجنسيات، بهدف اكتشاف وصقل مهارات اللاعبين.