الرياضة “تايكوندو الشباب يتألق ويعتلي صدارة الأوزان الأولمبية”

متابعة – محمد الجليحي

اختُتمت على صالة نادي ضمك بخميس مشيط منافسات بطولة المملكة للأندية للدرجة الأولى في الأوزان الأولمبية للتايكوندو، بمشاركة (92) لاعباً يمثلون (23) نادياً، وتحت إدارة (30) حكماً بقيادة الدولي مجاشع علوي، وشهدت البطولة تنافساً قوياً، وسط مستويات فنية متميزة. ففي النتائج الفردية، توج نبراس الطوقي من فريق الحريق بذهبية وزن -58 كجم، وزكريا غالي من أبها بذهبية وزن -68 كجم، وجاسر العويني من الاتحاد بذهبية وزن -80 كجم، فيما خطف سيف عيسى من فريق الشباب ذهبية وزن +80 كجم. أما على صعيد الترتيب العام للفرق، فقد عاد فريق الشباب للواجهة بجدارة، متوجاً بكأس البطولة بعد أن حصد ذهبية وفضية وبرونزيتين، تلاه فريق أبها في المركز الثاني بذهبية وفضية، وفي المقعد الثالث الحريق بذهبية وبرونزية، وجاء الاتحاد رابعاً بذهبية واحدة.