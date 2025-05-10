الرياضة

الوحدة يهزم الفتح ويقترب من البقاء

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو القعدة / 1446 هـ      10 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق الوحدة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الفتح بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عبدالعزيز نور في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح الوحدة في الحفاظ على نظافة شباكه وحصد النقاط الثلاث على حساب الفتح.

وأشعل فوز الوحدة صراع البقاء في دوري روشن، حيث قفز به إلى المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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