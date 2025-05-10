الوحدة يهزم الفتح ويقترب من البقاء

البلاد- جدة
حقق الوحدة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الفتح بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عبدالعزيز نور في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، نجح الوحدة في الحفاظ على نظافة شباكه وحصد النقاط الثلاث على حساب الفتح.
وأشعل فوز الوحدة صراع البقاء في دوري روشن، حيث قفز به إلى المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.
هددددددف⚽!
الأول للوحدة.. عبدالعزيز نور في شباك العقيدي🔥⚽
الوحدة 1 × 0 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الفتح | #SSC pic.twitter.com/P5xY43blXB
— SSC (@ssc_sports) May 10, 2025