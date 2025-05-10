الرياضة السنيد يتوج أبطال الماسية في المبارزة

البلاد- الدمام

اختتمت اليوم السبت بطولة المملكة للمبارزة الجولة الماسية (بنين) تحت 20 عاما، التي أقيمت في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، وتوج عـبدالله السـنيـد الـرئيس التنـفيذي للاتـحاد السعـودي للمبـارزة، الفائزين في البطولة. ففي منافسات سلاح الشيش، حقق إبراهيم الهديب (النصر) الميدالية الذهبية، ونال محمد الحاجي (النور)الميدالية الفضية، فيما حصد راكان النغام (النصر)، الميدالية البرونزية. وفي منافسات سلاح السايبر، ظفر عمرو دويدار (العلا) بالميدالية الذهبية، وحقق على الهاشم (العمران) الميدالية الفضية، ونال طه الهاشم (النور) الميدالية البرونزية. فيما انتزع أحمد هزازي (الهلال) الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وظفر حسن عابد (الخلود) بالميدالية الفضية، ونال محمد مطوع (الجزيرة) الميدالية البرونزية.