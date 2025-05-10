الخلود يتغلب على الاتفاق في ” روشن”

البلاد- جدة
حسم فريق الخلود مباراته أمام ضيفه الاتفاق بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي، التي جرت مساء اليوم السبت.
سجل هدف الخلود والمباراة الوحيد اللاعب ميزياني ماوليدا في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.
وكان الشوط الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.
بهذا الفوز، ابتعد الخلود عن منطقة الخطورة بعض الشيء؛ حيث قفز إلى المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.
في المقابل تجمد رصيد الاتفاق عند 43 نقطة، واستمر في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن.
الخلود يعود للانتصارات بهدف ماوليدا✅
📺 شاهد الهدف الوحيد ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الخلود_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/N4WPqUxYVb
— SSC (@ssc_sports) May 10, 2025