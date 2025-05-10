الرياضة

الخلود يتغلب على الاتفاق في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو القعدة / 1446 هـ      10 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حسم فريق الخلود مباراته أمام ضيفه الاتفاق بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي، التي جرت مساء اليوم السبت.

سجل هدف الخلود والمباراة الوحيد اللاعب ميزياني ماوليدا في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وكان الشوط الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بهذا الفوز، ابتعد الخلود عن منطقة الخطورة بعض الشيء؛ حيث قفز إلى المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

في المقابل تجمد رصيد الاتفاق عند 43 نقطة، واستمر في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *