الرياض يصعق الخليج في الوقت بدل الضائع

البلاد- جدة

حوّل الرياض تأخره أمام مضيفه الخليج إلى انتصار ثمين بنتيجة 2-1، بعد مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم السبت بمنافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي.

وأنهى الخليج الشوط الأول متقدمًا بهدف حمل توقيع فابيو مارتينيز في الدقيقة السادسة.

وفي الشوط الثاني ظل الخليج محافظًا على تقدمه حتى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، والذي قلب فيه الرياض الأمور رأسًا على عقب بهدفين سجلهما كل من فايز سليماني ولوكاس كال في الدقيقتين 90+3 و 90+6.

ورفع الرياض رصيده بعد الفوز إلى النقطة 38 واحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وجمّدت الخسارة من رصيد الخليج عند 34 نقطة ليحتل المركز العاشر في جدول الترتيب.