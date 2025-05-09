الرياضة نقل مباريات الوحدة المتبقية في ” روشن” إلى جدة

البلاد- جدة أصدرت إدارة المسابقات برابطة دوري روشن السعودي للمحترفين قرارًا بنقل مباريات نادي الوحدة المتبقية في دوري روشن لهذا الموسم إلى مدينة جدة؛ نظرا لحالة الزحام الشديد التي تشهدها العاصمة المقدسة؛ تزامنًا مع توافد ضبوف الرحمن؛ استعدادًا لأداء شعائر الحج لهذا الموسم. وستكون أولى مباريات الوحدة غدًا السبت مع فريق الفتح التي ستقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بدلًا من إقامتها على ملعب الشرائع في مكة المكرمة. وستنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 7:25 مساءً.