حمدالله: تمنيت تتويج النصر بـ” نخبة آسيا”

الرياضةحمدالله: تمنيت تتويج النصر بـ” نخبة آسيا” صحيفة البلادaccess_time12 / ذو القعدة / 1446 هـ 9 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة اعترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الشباب، أنه كان يدعم ويشجع ناديه الأسبق النصر خلال بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025. وقال حمدالله، خلال تصريحات تلفزيونية عبر “برنامج كورة”: كنت أشجع النصر في النسخة المنقضية من دوري أبطال آسيا التي تُوج بها الأهلي، لايزال لديّ الحنين”. وواصل: “أحترم جماهير النصر وأحبهم، ولكن أنصار الاتحاد أصابوني بالجنون بسبب عشقهم لناديهم”. وأردف: “حينما كان الاتحاد ينافس على تجنب الهبوط كان الملعب يمتلئ عن بكرة أبيه، في حين عندما كان النصر ينافس على لقب الدوري كانت الجماهير الحاضرة قرابة 10 آلاف”. وأكمل المغربي عبدالرزاق حمدالله: “شعرت بعدم احترام في النصر وهو ما تسبب في مغادرتي للنادي، كما كانت الإدارة تُغّير الأجهزة الفنية بشكل مستمر”. وعن علاقته باللاعبين قال: “تاليسكا كان تربطني به علاقة جيدة، ولكنه كان يريد أن يكون نجم الفريق الأوحد في النصر”. وختم تصريحاته: “قضيت 7 مواسم في الدوري السعودي مرت مرور البرق، وأعتز كثيرًا بتجاربي مع الاتحاد والنصر والشباب”.