الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية

البلاد- جدة

قررت لجنة تراخيص الأندية في اجتماعها المنعقد أمس الخميس الموافقة بالإجماع على منح الرخصة المحلية للموسم الرياضي المقبل 2025-2026 ، لأندية (الحزم، الطائي أبها، نيوم، العربي، جدة، البكيرية، النجمة، العدالة) وذلك بعد استيفائها المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

كما قررت اللجنة عدم منح الرخصة المحلية للموسم الرياضي المقبل 2025-2026، لأندية (الجندل، أحد، الزلفي، الجبلين، الجبيل، الفيصلي، الصفا، العين، الباطن) وذلك لعدم استيفائها عددٍا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية، في مدة أقصاها 11 مايو 2025.