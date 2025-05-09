افتتاح البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات بالقاهرة

متابعة – محمد الجليحي

أُعلن الاتحاد المصري للجولف انطلاقة البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات، وذلك في احتفالية رسمية استضافها نادي مدينتي للجولف بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وعدد من مسؤولي الاتحادين المصري والعربي للجولف، وممثلي الوفود المشاركة من مختلف الدول العربية.

وخلال حفل الافتتاح، أعرب عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن سعادته باستضافة مصر لهذا الحدث العربي المهم، مؤكداً أن البطولة تمثل خطوة متقدمة لتعزيز مكانة رياضة الجولف في العالم العربي، وفرصة لصقل مواهب الناشئين والناشئات في أجواء تنافسية متميزة.

وأضاف أن مصر تمتلك أكثر من 25 ملعباً بمعايير دولية، ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لاستضافة البطولات الكبرى في رياضة الجولف.

كما القى وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي كلمة رحب فيها بالحضور من كل الدول العربية مؤكدا على ان مصر تخطو خطوات مهمه بهدف تطوير رياضة الجولف على المستوى المحلي والعربي مشيدا بالجهود التي يبذلها الاتحاد العربي للجولف في هذا المجال.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال نوح علي رضا، الأمين العام للاتحاد العربي للجولف: “نحتفل اليوم ببطولة تمثل روح التنافس والتعاون العربي، وتأتي في لحظة مفصلية نحتفي فيها بخمسين عاماً من التأسيس والعطاء. نؤمن بأن تطوير رياضة الجولف في الوطن العربي يبدأ من دعم الأجيال الشابة، ونتطلع لمستقبل واعد بقيادة مواهبنا الناشئة، وشراكاتنا الممتدة في العالم العرب”.

ويشارك في البطولة هذا العام أكثر من 110 لاعبين ولاعبات من 12 دولة عربية، حيث تُقام المنافسات الرسمية يومي 8 و9 مايو في نادي قطامية ديونز، على أن يُختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز يوم 10 مايو في نادي مدينتي للجولف.

ويُقام على هامش البطولة مهرجان للجولف احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد العربي للجولف، ويتضمن المهرجان عروضاً رياضية وترفيهية؛ تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي مع رياضة الجولف، وجذب شرائح جديدة من الجمهور لمتابعة هذه الرياضة الراقية.