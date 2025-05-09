إعلان نتائج الأوزان الرسمية لبطولة “PFL MENA” التي تقام اليوم في جدة

الرياض – محمد الجليحي

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، إحدى أسرع الدوريات الرياضية نمواً وابتكاراً على مستوى العالم، عن نتائج الوزن الرسمية لبطولة PFL MENA جدة التي تنطلق منافساتها اليوم الجمعة في صالة “أو نيكس أرينا” بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إيذانًا بانطلاق الموسم الثاني من بطولة “PFL MENA”.

ويشهد الحدث الرئيسي للنزالات مواجهة بطل وزن الخفيف في نسخة 2024 الإيراني محسن محمد سيفي (7 انتصارات – هزيمتان)، الذي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة المصري أحمد السيّسي (6 انتصارات – هزيمة واحدة) وقد سجل محمد سيفي وزنًا بلغ 156 رطلًا، فيما بلغ وزن السيّسي 154.8 رطلًا.

وفي النزال الرئيسي المشترك، يتواجه الأردني عز الدين الدرباني (15 انتصاراً – 5 هزائم) مع الجزائري يانيس غموري (12 انتصاراً – 3 هزائم) ضمن منافسات وزن الريشة، حيث سجل الدرباني وزن 145.7 رطل، وغموري 145.6 رطل.

ويشهد الحدث نزالًا مرتقبًا يشارك فيه المقاتل السعودي مالك باسهل (الظهور الاحترافي الأول) في وزن الذبابة، حيث يواجه الجزائري منتصر بوتوتة (1-0). وقد سجل باسهل وزن 125.5 رطل،فيما سجل بوتوتة 125.4 رطل.

كما يخوض المقاتل السعودي أحمد مكي (1 فوز – 3 هزائم – تعادل واحد) نزاله الأخير داخل القفص، وذلك حين يواجه المصري هاشم النمر (3 انتصارات دون هزيمة) في وزن الخفيف وقد بلغ وزن مكي 154.3 رطل، بينما سجل النمر 153.6 رطل.

وسيُسجل التاريخ أول مشاركة لمقاتلة كويتية في قفص PFL، حيث تواجه إيمان المضف (4 انتصارات دون هزيمة) البرازيلية شامارا براغا (5 انتصارات – 3 هزائم) في نزال استعراضي لوزن الريشة للسيدات، وقد سجلت المضف وزن 146 رطل، بينما سجلت براغا 145.6 رطل.

يُذكر أن جميع نزالات “PFL MENA” ستُعرض عبر منصة STARZPLAY، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية.