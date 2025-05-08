90 حافلة تدشن المرحلة الجديدة لمشروع النقل العام بجدة

البلاد ــ جدة

انطلقت أمس المرحلة الجديدة من مشروع النقل العام بمدينة جدة، وذلك برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات جدة، وبحضور الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم بهذه المناسبة.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات جدة” المهندس يوسف بن ناصر الصائغ شرحًا عن مشروع حافلات جدة تخلله عرض مرئي عن المشروع، حيث تتضمن المرحلة الجديدة 91 حافلة حديثة طراز 2025م، منها: 88 حافلة تعمل بديزل (يورو 5) صديق للبيئة، بطاقة استيعابية تبلغ 41 مقعدًا، و50 راكبًا واقفًا، مع تجهيز خاص بذوي الإعاقة، و3 حافلات كهربائية صديقة للبيئة، بطاقة استيعابية تبلغ 34 مقعدًا، و38 راكبًا واقفًا، مع تجهيز خاص بذوي الإعاقة. وقد تم تصنيع الحافلات بواسطة شركة Yutong الصينية، أحد أبرز مصنعي الحافلات عالميًا. وتتميّز الحافلات الجديدة بمستوى عالٍ من الراحة والتقنيات، تشمل: منافذ USB لشحن الأجهزة المحمولة، وشاشات داخلية لعرض مسار الحافلة، ونظام مراقبة مزود بـ 14 كاميرا مراقبة داخلية وخارجية، ونظام تتبع GPS متصل بلوحة تحكم تشغيلية Dashboard لرفع مستوى الأمان والكفاءة. وارتفع عدد مسارات التشغيل إلى 14 مسارًا، تشمل المسارات الستة السابقة، بالإضافة إلى 8 مسارات جديدة، تغطي مناطق أوسع داخل مدينة جدة. كما تم رفع عدد نقاط التوقف إلى 80 نقطة، بالإضافة إلى 117 محطة مكيفة؛ 46 قائمة، و71 جديدة قيد الترسية. وتم أيضًا إطلاق تطبيق Jeddah Buses عبر متجري Apple وGoogle، لتوفير تجربة رقمية شاملة تشمل تتبع الحافلات وشراء التذاكر إلكترونيًا، كما أضيفت خيارات دفع مرنة عبر التطبيق أو مباشرة في الحافلة باستخدام بطاقات مدى، ولايزال سعر التذكرة ثابتًا عند 3.45 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة للمسار الواحد.