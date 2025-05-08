300 ورقة بحثية بمؤتمر”الابتكار في الذكاء الاصطناعي”

البلاد ــ جدة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, ونيابة عنه، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، أمس، المؤتمر الدولي للابتكار في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الذي تنظمه جامعة جدة، بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، وعدد من قيادات الجامعة، الذي يستمر مدة يومين في مركز المؤتمرات بجامعة جدة.

وفور وصول سموه، تجول في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يشتمل على الابتكارات البحثية، حيث تجاوز عدد الأوراق العلمية المقدمة 300 ورقة بحثية، بمشاركة أكثر من 800 باحث وباحثة من 30 دولة مختلفة.

عقب ذلك، شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن أبرز المنجزات التي حققتها المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ثم ألقى الرئيس العام للمؤتمر وكيل جامعة جدة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور مناجي الكناني كلمةً؛ أوضح فيها أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف دور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دعم رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الابتكار وتحفيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، والصناعات الذكية، كما يسعى إلى تسليط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي في الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التفاعل بين الأكاديميين والممارسين الصناعيين، كما يتضمن المؤتمر عددًا من المحاور التي تختص بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

ويستهدف المؤتمر الباحثين، والأكاديميين، والطلاب، وصناع السياسات والمهنيين في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والأمن السيبراني، والابتكار الرقمي.

يُذكر أن المؤتمر يأتي ضمن جهود جامعة جدة؛ لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وترسيخ مكانتها الأكاديمية في دعم التطور التقني والمعرفي بما يواكب توجهات المملكة في التحول الرقمي المستدام.