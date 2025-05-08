2.7 تريليون دولار القيمة السوقية لـ “تداول السعودية”

البلاد – الرياض

قالت وكالة “إس آند بي جلوبال” للتصنيف الائتماني ، إن السوق المالية السعودية “تداول” تعد منصة استراتيجية لجذب رؤوس الأموال الداعمة للاستثمارات المرتبطة برؤية السعودية 2030 ، وأصبحت أكبر بورصة في الأسواق الناشئة خارج آسيا من حيث قيمتها السوقية التي قفزت 463 % بين 2014 و2024 لتبلغ 2.7 تريليون دولار نهاية العام الماضي.

وأشارت الوكالة في تقرير حديث ، إلى أن “تداول السعودية” تتمتع بمجال واسع للنمو مقارنةً ببعض الأسواق العالمية الكبرى ، متوقعة نمو أنشطة التداول في السوق، مع التقدم في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 ، ودخول المستثمرين الأجانب، مما يعزز السيولة ويسمح للمساهمين بتحقيق الأرباح من حيازاتهم، مشيرة إلى أن تنوع القطاعات يخلق فرصاً للاستثمار في الاقتصاد المحلي ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.