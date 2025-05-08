البلاد – الرياض
قالت وكالة “إس آند بي جلوبال” للتصنيف الائتماني ، إن السوق المالية السعودية “تداول” تعد منصة استراتيجية لجذب رؤوس الأموال الداعمة للاستثمارات المرتبطة برؤية السعودية 2030 ، وأصبحت أكبر بورصة في الأسواق الناشئة خارج آسيا من حيث قيمتها السوقية التي قفزت 463 % بين 2014 و2024 لتبلغ 2.7 تريليون دولار نهاية العام الماضي.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث ، إلى أن “تداول السعودية” تتمتع بمجال واسع للنمو مقارنةً ببعض الأسواق العالمية الكبرى ، متوقعة نمو أنشطة التداول في السوق، مع التقدم في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 ، ودخول المستثمرين الأجانب، مما يعزز السيولة ويسمح للمساهمين بتحقيق الأرباح من حيازاتهم، مشيرة إلى أن تنوع القطاعات يخلق فرصاً للاستثمار في الاقتصاد المحلي ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
2.7 تريليون دولار القيمة السوقية لـ “تداول السعودية”
البلاد – الرياض