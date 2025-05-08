الرياضة موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر وسان جيرمان

البلاد- جدة

نجح فريقا إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن الموسم الحالي 2024-2025. عبر إنتر ميلان بصعوبة عقبة برشلونة الإسباني بمجموع (7-6) في مباراتي الذهاب والإياب. ونجح باريس سان جيرمان في الفوز على أرسنال الإنجليزي ذهاباً وإياباً بمجموع (3-1) وتقام المباراة النهائية يوم السبت 31 مايو 2025 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية. النهائي الخامس في ميونيخ أول مباراة نهائية استضافتها المدينة التي تتواجد في جنوب ألمانيا، كانت على الملعب الأولمبي عام 1979 وانتهت بفوز نوتنغهام فورست 1-0 على مالمو السويدي. والنهائي الثاني كان عام 1993 وتوج خلاله أولمبيك مارسيليا بعد الفوز 1-0 على ميلان. وعاد النهائي إلى الملعب الأولمبي بميونيخ، الذي شهد تتويج فريق بوروسيا دورتموند الألماني بعد فوزه 3-1 على يوفنتوس الإيطالي. والنهائي الرابع كان على ملعب أليانز أرينا عام 2012، وشهد تتويج تشيلسي بأول ألقابه أمام صاحب الأرض بايرن ميونيخ بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.