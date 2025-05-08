محافظ الأحساء يطلع على جهود “مدن” الصناعية

البلاد – الأحساء

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، الدور الذي تقوم به “مدن” في استقطاب الاستثمارات النوعية بمدن الأحساء،مشيدًا بما توليه القيادة ، حفظها الله ، من دعم واهتمام بالغين بالقطاع الصناعي الوطني، وهو ما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الصادرات الوطنية، وتوفير خدمات ومنتجات وطنية قائمة على الابتكار والاستدامة.

جاء ذلك خلال اطلاعه بمكتبه، على جهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، بحضور مدير عام الهيئة بالمنطقة الشرقيةالمهندس علي بن سليمان الخشان، وعددٍ من المسؤولين بمحافظة الأحساء.

من جهته، أشار المهندس الخشان إلى أن “مدن” تنفذ خطة إستراتيجية رائدة لتطوير المدن الصناعية الست التابعة لها في الشرقية، والتي تحتضن أكثر من 1850 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، إضافة إلى 226 مصنعًا جاهزًا.

في السياق ، أوضح مدير المدن الصناعية بالأحساء المهندس ماجد بن خالد الدغيش ، أن قيمة المشاريع التنموية في مدن الأحساء تجاوزت 650 مليون ريال، شملت إنشاء 84 وحدة صناعية بواحة مدن الأحساء.