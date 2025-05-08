الإقتصاد

“روشن” تستعرض أحدث مشاريعها

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو القعدة / 1446 هـ       8 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
تستعرض “مجموعة روشن” رؤيتها للتطوير، وتسلط الضوء على أحدث مستجدات مشاريعها، خلال مشاركتها شريكًا مستضيفًا في قمة “Saudi Giga Projects 2025″، خلال الفترة من (12) إلى (14) مايو الحالي في الرياض.
وتجمع القمة ممثلي المشاريع الكبرى في المملكة إلى جانب مجموعة من الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، لتبادل الرؤى واستعراض التطورات النوعية التي يشهدها القطاع على المستوى المحلي ، وتسلّط مجموعة روشن الضوء على جهودها في دعم المحتوى المحلي وتطوير قطاع الإنشاءات في المملكة من خلال برنامج تطوير الموردين.
وبصفتها المطوّر العقاري الرائد للوجهات الحيوية، تواصل “مجموعة روشن” تحويل رؤيتها إلى واقع عبر تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومشاريع متعددة الاستخدام, تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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