بمثابة مكافأة”.. مفاجأة حول حكم الـ(VAR) في مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

وأثار بول فان بوكيل (49 عاما) الجدل أثناء عمله حكما في غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة فريق إنتر ميلان الإيطالي وضيفه برشلونة الإسباني (4-3) يوم الثلاثاء الماضي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فقد تعرض طاقم التحكيم لانتقادات واسعة بعد احتساب هدف التعادل لصالح إنتر ميلان في الوقت القاتل في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع، رغم الشكوك حول وجود خطأ ارتكبه المدافع الهولندي دينزل دومفريس أثناء استخلاص الكرة من الإسباني جيرارد مارتن لاعب برشلونة.

ولم يستدع بول فان بوكيل حكم تقنية الفيديو حكم الساحة الدولي البولندي شيمون مارتسيناك لمراجعة لعبة الهدف الثالث مثلما فعل في لقطة احتساب ركلة جزاء للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد فريق إنتر ميلان أو لقطة إلغاء ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد سقوط الإسباني لامين جمال إثر التحام مع الأرمني غينريخ ميختاريان.

وأثار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” حفيظة بعض الخبراء باختيار بول فان بوكيل ضمن طاقم تحكيم مباراة فيورنتينا الإيطالي وضيفه ريال بيتيس الإسباني مساء اليوم الخميس، في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، رغم الجدل أثناء عمله كحكم الفيديو (VAR) في مباراة إنتر وبرشلونة، وهو ما يبدو كمكافأة له في خطوة أثارت استغراب الكثيرين وخاصة الجماهير الإسبانية.