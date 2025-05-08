بعد إلغاء جولة باها تبوك تويوتا 2025| بطولة السعودية تويوتا للراليات تواصل مسيرتها بثلاث جولات هذا العام

هاني البشر – جدة

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تحديث جدول بطولة السعودية تويوتا للراليات لعام 2025، وذلك بعد إلغاء جولة “باها تبوك تويوتا” التي كانت مقررة كالجولة الثانية من البطولة خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو 2025. ووفقًا للتعديل الجديد، ستتألف البطولة هذا العام من ثلاث جولات، حيث أقيمت الجولة الأولى في حائل خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير، فيما ستنطلق الجولة الثانية في القصيم من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل، على أن تختتم البطولة بالجولة الثالثة والأخيرة في جدة خلال الفترة من 9إلى 12 ديسمبر 2025.

وجاء قرار الإلغاء بعد مشاورات موسعة مع الشركاء والجهات ذات العلاقة، حيث تبيّن أن إقامة الجولة في موقعها المحدد غير ممكنة بسبب قرب المسارات من منطقة محمية طبيعية، مما يتعارض مع الالتزامات البيئية المعتمدة. وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة المنظمة التزامها الكامل بالأنظمة البيئية ومعايير الاستدامة، مع استمرار البطولة وفق الجدول المحدّث، وتحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبدعم من الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات.

وتُعد بطولة السعودية تويوتا للراليات، التي انطلقت لأول مرة في عام 2019، واحدة من المبادرات البارزة التي أطلقها الاتحاد بهدف تعزيز حضور رياضة المحركات في المملكة، وتوفير منصة تنافسية احترافية تتيح للسائقين المحترفين والهواة استعراض مهاراتهم في بيئة منظمة وآمنة، ووفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتطويرها.