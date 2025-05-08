العدالة يبدأ تحضيراته لمواجهة نيوم في دوري يلو

صالح الأحمد – الأحساء

بدأ فريق العدالة تحضيراته للقائه القادم الهام في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم “يلو” المقرر مساء يوم الاثنين المقبل في الأحساء أمام المتصدر فريق نيوم ، ضمن منافسات الجولة 32 من البطولة.

وقد أجرى فريق العدالة تدريباته على ملعبه بالحليلة. وقبل التدريب، ألقى مدرب الفريق مارتن سفيلا كلمة على اللاعبين حثهم فيها على بذل قصارى جهدهم في اللقاء؛ لتحقيق نتيجة إيجابية؛ لأن ذلك في مصلحة الفريق ليخطف المركز الثاني المؤهل مباشرة لدوري يلو.

تركّزت التدريبات على تطبيق عدد من التكتيكات المتنوعة الخاصة بالمواجهة المرتقبة، أمام نادي نيوم، كما شهدت الحصة التدريبية حماسا كبيرا بين اللاعبين للانضمام إلى التشكيلة الأساسية للمباراة، وهدفت التدريبات إلى تحسين التمركز، وتطوير أساليب الهجوم والدفاع، كما أجريت تدريبات خاصة للحراس.

حضر التدريبات رئيس مجلس الإدارة حسن علي الخميس، وبقية أعضاء المجلس الذين حرصوا على متابعة التدريبات بشكل مكثف وحماسي.