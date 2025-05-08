أخضر الأثقال يشارك في الآسيوية بالصين

البلاد- جدة يشارك المنتخب السعودي لرفع الأثقال في بطولة آسيا لرفع الأثقال للكبار، التي تنطلق منافساتها يوم غد الجمعة بمدينة جيانغشان الصينية، وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري، ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 23 دولة، ضمت بعثة الأخضر 8 لاعبين هم: منصور آل سليم وسراج آل سليم وعلي الخزعل وعلي العثمان ومحمود آل حميد وهاشم الخضراوي وعقيل الجاسم وزينب الزقرتي، تحت إشراف المدرب البلغاري دروف. من جهته، أشار رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي إلى الاستعدادات المتواصلة للأخضر بمعسكرات متواصلة وبعزيمة واصرار؛ لتحقيق منجزات لرياضة رفع الأثقال على المستوى القاري والدولي باسم المملكة العربية السعودية.