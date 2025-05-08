أخبار وأسواق

أرباح التأمين

شهد قطاع التأمين في المملكة نموًّا في إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2024م ، ومنها تأمين الحماية والادخار. وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي،ارتفعت نسبة قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي إلى (2.59 %) ، وبلغت أرباح القطاع (3.6) مليارات ريال ، مقارنة بـ (3.2) مليارات ريال عام 2023م، نتيجة تحسن نتائج الخدمات ودخل الاستثمار.

مشاريع الامتياز

أكّد المشاركون في جلسات اليوم الثالث للمعرض الدولي العائم الأول للامتياز التجاري أن (85 %) من مشاريع الامتياز التجاري تحقق النجاح خلال أول خمس سنوات, مقابل (50 %) للمشاريع التقليدية مما يقلل من المخاطر التشغيلية, نظرًا لاعتماده على نموذج عمل مثبت، مشيرين إلى أهمية التوسع السريع للعلامات التجارية بأقل تكاليف رأسمالية.

انخفاض سوق الأسهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس منخفضًا (35.34) نقطة ليقفل عند مستوى (11398.74) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.8) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (211) مليون سهم، سجلت فيها (74) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت (168) شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر (نمو) على تراجع ، وبلغت البتداولات (20) مليون ريال.