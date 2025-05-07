8.4 مليار تمويل سكني

البلاد – جدة

ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 8.4 مليارات ريال خلال شهر مارس الماضي، بارتفاع قدره 10 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

ووفقا لبيانات صادرة عن “ساما”، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد نحو 11.1 ألف عقد ، وارتفع معدل قيمة التمويل العقاري الجديد إلى 756 ألف ريال وبنسبة 2 % مقارنة بمعدل قيمة التمويل العقاري في مارس 2024.

واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال مارس الماضي بقيمة 5186 مليون ريال وبنسبة 62 %، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 2798 مليون ريال، ثم الأراضي بـ 415 مليون ريال ، فيما تراجع التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل بنسبة 12 % ليبلغ نحو 197 مليون ريال