387 % نمو الاستثمار الجرئ

البلاد – الرياض

حافظت المملكة على ريادتها الإقليمية في اسثمارات رأس المال الجرئ، مستحوذة على (31 %) من إجمالي التمويل و(29 %) من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لمنصة “ماجنيت”. في هذا السياق ، ناقشت الأكاديمية المالية وجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة خلال لقاء مشترك، أبرز التطورات التنظيمية في السوق المالية السعودية، بحضور ومشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نبيل كوشك، إلى جانب أعضاء الجمعية، وعدد من المختصين والمهتمين بالقطاع.

كما تناول اللقاء التحديات والفرص في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، والتحديثات التنظيمية التي من شأنها تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وتطوير بيئة استثمارية داعمة للابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستعراض أبرز المبادرات التنظيمية القادمة الهادفة إلى تحسين كفاءة السوق وزيادة مرونته. وتضمن اللقاء عرضًا لمؤشرات النمو اللافتة التي شهدها القطاع، حيث ارتفع حجم الاستثمار الجريء من (154) مليون دولار في عام 2020 إلى (750) مليون دولار في عام 2024، بنسبة نمو تجاوزت (387 %).