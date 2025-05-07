منتدى لتوطين صناعة أشباه الموصلات في السعودية

البلاد ــ جدة

استضافت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” النسخة الرابعة من “منتدى مستقبل أشباه الموصلات” 2025 أمس، بدعم إستراتيجي من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار”RDIA”، والمركز الوطني لأشباه الموصلات، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات “IEEE”، وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، ومؤسسة نيوم للتعليم والأبحاث والابتكار “NEOM ERI Foundation”، الذي يستقطب نخبة من قادة الصناعة العالميين، والباحثين، وصناع السياسات، والخبراء المحليين والدوليين في هذا القطاع الحيوي. ويعد المنتدى فرصة من أجل التفاعل المباشر مع شخصيات مؤثرة ورفيعة المستوى، واستكشاف القطاعات المستقبلية، والمساهمة في رسم ملامح صناعة أشباه الموصلات في المملكة، ويؤكد كذلك على أهمية بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرص عمل نوعية للشباب السعودي في هذا المجال المتنامي

ويسلّط المنتدى الضوء على أحدث التطورات في تقنيات أشباه الموصلات، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن استعراض الأبحاث المتقدمة في تصميم الرقائق الإلكترونية، وتقنيات المعالجة الحاسوبية، والتطبيقات الذكية والابتكارات ذات الصلة.

وأكّد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي، أن “كاكست” تقود تحولًا إستراتيجيًا يقوم على الابتكار من خلال مبادراتها في التدريب، والبحث، والتطوير، لبناء منظومة وطنية متكاملة في مجال أشباه الموصلات تخدم احتياجات المملكة وتعزز تنافسيتها عالميًا. من جانبه، بين رئيس “كاوست” البروفيسور إدوارد بيرن، أن المنتدى يعكس التزام الجامعة بدورها الريادي في دفع عجلة الابتكار العلمي والتقني، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات البحثية وقطاع الصناعة؛ لبناء اقتصاد متين قائم على المعرفة، منوهًا بأن المنتدى يشكل منصة دولية بارزة لتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والعالمي.