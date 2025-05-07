مجموعة روشن.. الشريك المستضيف لقمة “Saudi Giga Projects 2025”

البلاد- الرياض
تستعرض “مجموعة روشن” رؤيتها للتطوير، وتسلط الضوء على أحدث مستجدات مشاريعها، خلال مشاركتها شريكًا مستضيفًا في قمة “Saudi Giga Projects 2025”.
وتستقبل المجموعة المشاركين في القمة خلال الفترة من (12) إلى (14) مايو, في مدينة الرياض، ويجتمع ممثلو المشاريع الكبرى في المملكة إلى جانب مجموعة من الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، لتبادل الرؤى واستعراض التطورات النوعية التي يشهدها القطاع على المستوى المحلي.
وتقدم قمة “Saudi Giga Projects 2025” التحليلات الشاملة ومستجدات المشاريع الكبرى في المملكة، ومن ذلك تقارير تقدم سير الأعمال والحلول المبتكرة والتوجهات المستقبلية.
وتأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه قطاع البناء والتشييد نموًّا متسارعًا وتطورات جوهرية؛ مما يجعلها منصة محورية لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون بين قادة القطاع وصنّاع القرار فيه.
وتشارك “مجموعة روشن” في القمة بعدد من المتحدثين الذين سيستعرضون ملامح الإستراتيجية الطموحة التي تنتهجها المجموعة في فصل جديد من مسيرتها, عقب إطلاق هويتها الجديدة العام الماضي.
وتسلّط المجموعة الضوء على جهودها في دعم المحتوى المحلي وتطوير قطاع الإنشاءات في المملكة من خلال برنامج تطوير الموردين، وسيتمكن الحضور من التسجيل بصفتهم موردين ضمن قاعدة بيانات مجموعة روشن، بالتنسيق مع الفريق التجاري للمجموعة.
وبصفتها المطوّر العقاري الرائد للوجهات الحيوية، تواصل “مجموعة روشن” تحويل رؤيتها إلى واقع عبر تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومشاريع متعددة الاستخدام, تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, ومن خلال دورها شريكًا مستضيفًا لقمة “Saudi Giga Projects 2025″، تؤكد المجموعة التزامها بتطوير المشهد الحضري في المملكة، وتعزيز التعاون بين مختلف الشركات والمؤسسات في القطاع.