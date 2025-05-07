الأولى السياسة قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير

البلاد- جدة

ذكرت رويترز أن قصفًا متبادلًا عنيفًا يجري بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير وتوعّد الجيش الباكستاني بالردّ على “ضربات جوية” نفّذتها الهند في “ثلاث مناطق” في باكستان، وفق ما أعلن متحدث باسمه اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى استهداف مدينتين في شطر كشمير الخاضع لسيطرة إسلام أباد، ومدينة ثالثة في إقليم البنجاب المتاخم للهند. وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي: إن الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في ثلاثة مواقع، وسط توترات متصاعدة بين الدولتين على خلفية هجوم شنه مسلحون في الجزء الخاضع للهند من كشمير. ووفقا لثلاثة مسؤولين أمنيين، ضربت الصواريخ مواقع في الجزء الخاضع للهند من كشمير وفي إقليم البنجاب شرقي البلاد. ونقلا عن شهود عيان لرويترز، انقطع التيار الكهربائي عن المدينة بعد سلسلة من الانفجارات عن مدينة مظفر آباد (عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير). وقالت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء: إن الجيش شن (العملية سيندور) مستهدفا تسعة مواقع في باكستان وجامو وكشمير. وأضافت الحكومة في بيان أن الجيش لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية. وأعلنت أن قواتها شنّت “ضربات دقيقة” على تسعة مواقع تضم “بنى تحتية إرهابية” في باكستان، وذلك بعد أيام من اتهامها إسلام أباد بتنفيذ هجوم دام في الجانب الهندي من الإقليم المتنازع عليه. وقالت الحكومة في بيان “قبل قليل: أطلقت القوات الهندية عملية (…) ضربت خلالها بنية تحتية في باكستان” وإقليم كشمير “حيث حصل التخطيط وقيادة الاعتداءات الإرهابية” ضد الهند. وأغلقت باكستان مجالها الجوي لمدة 48 ساعة، ما سيؤدي إلى تعليق وصول ومغادرة الرحلات الداخلية والدولية، بحسب قناة “سماء”. ووفقًا لها، فإن مطار إسلام آباد الدولي مغلق ويتم تحويل جميع الرحلات إلى مطار كراتشي. وأكدت القناة أن باكستان ضربت أهدافًا في الهند كإجراء رد.