شاهد| الهلال يقسو على الرائد بخماسية

البلاد- جدة
دك فريق الهلال شباك مضيفه الرائد، بخماسية مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء في بريدة، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.
بدأ الهلال الشوط الأول بهجوم ضاغط، ترجمه لهدف أول في الدقيقة 32 عن طريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 41، وتمكن كريم البركاوي من تسجيل هدف تقليص الفارق للرائد في الدقيقة 45+3.
وعاد سالم الدوسري ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث للهلال في الدقيقة 59. وعزز البرازيلي مالكوم النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 66، ليسجل بعدها كريم البركاوي الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 68.
أكمل سالم الدوسري ثلاثيته في المباراة، بعدما أحرز الهدف الخامس لفريق الهلال في الدقيقة 78. وجاء الهدف الثالث لفريق الرائد في الدقيقة 90+9 عن طريق صالح العمري من ركلة جزاء.
بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة بالمركز الأخير واقترب من الهبوط لدوري يلو.
بقيادة الشلهوب.. الهلال يضرب بخماسية في مهمته الأولى🔟🔵
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️
#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/u7Zu956yn1
— SSC (@ssc_sports) May 7, 2025