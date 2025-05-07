الرياضة

شاهد| الهلال يقسو على الرائد بخماسية

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو القعدة / 1446 هـ       7 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

دك فريق الهلال شباك مضيفه الرائد، بخماسية مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء في بريدة، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.

بدأ الهلال الشوط الأول بهجوم ضاغط، ترجمه لهدف أول في الدقيقة 32 عن طريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 41، وتمكن كريم البركاوي من تسجيل هدف تقليص الفارق للرائد في الدقيقة 45+3.

وعاد سالم الدوسري ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث للهلال في الدقيقة 59. وعزز البرازيلي مالكوم النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 66، ليسجل بعدها كريم البركاوي الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 68.

أكمل سالم الدوسري ثلاثيته في المباراة، بعدما أحرز الهدف الخامس لفريق الهلال في الدقيقة 78. وجاء الهدف الثالث لفريق الرائد في الدقيقة 90+9 عن طريق صالح العمري من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة بالمركز الأخير واقترب من الهبوط لدوري يلو.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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