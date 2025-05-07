الرياضة

شاهد| الأهلي يتغلب على التعاون بثنائية

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو القعدة / 1446 هـ       7 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- زياد القحطاني

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على ضيفه التعاون بثنائية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ 30 بدوري روشن.

سجل فريق الأهلي الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد بكر في الدقيقة العاشرة، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وجاء الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 31 عن طريق إيفان توني، مستغلًا تمريرة عرضية من جابري فيجا.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 41 نقطة في المركز الثامن.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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