شاهد| الأهلي يتغلب على التعاون بثنائية

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على ضيفه التعاون بثنائية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ 30 بدوري روشن.
سجل فريق الأهلي الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد بكر في الدقيقة العاشرة، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
وجاء الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 31 عن طريق إيفان توني، مستغلًا تمريرة عرضية من جابري فيجا.
بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 41 نقطة في المركز الثامن.
الأهلي يصل للنقطة 61 بعد الفوز على التعاون
شاهد أهداف المباراة بصوت المعلق حاتم بطيشة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي#الاهلي_التعاون | #SSC pic.twitter.com/q3H3LOkrFd
— SSC (@ssc_sports) May 7, 2025