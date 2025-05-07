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شاهد| إنتر يقصي برشلونة ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو القعدة / 1446 هـ       7 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
خطف فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا قاتلًا من بين أنياب ضيفه برشلونة الإسباني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في القمة المجنونة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة 21 أحرز لاوتارو مارتينيز هف الإنتر الأول، وعند الدقيقة 44، وقع كوبارسي في المحظور أمام لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، في مشهد أجبر غرفة الفار على استدعاء الحكم الذي احتسب مخالفة لصالح إنتر ميلان، ترجمها التركي تشالهان أوغلو بنجاح على يمين تشيزني هدفًا ثانيًا لإنتر.

في الشوط الثاني، نجح برشلونة في تقليص الفارق عند الدقيقة 54 عبر إيريك جارسيا، وفي الدقيقة 60 تعادل داني أولمو لبرشلونة. وعند الدقيقة 87 تقدم رافينيا بالهدف الثالث للبارسا.

ولكن فرنشسكو أتشيربي أدرك التعادل بطريقة رائعة ليعيد الروح من جديد إلى الأفاعي، ليفرض الذهاب إلى الأشواط الإضافية.

سيناريو مجنون ومتعة لا نهائية في جوزيبي مياتزا، كتب لها دافيد فراتيسي كلمة النهاية عند الدقيقة 99، بعدما استقبل تمريرة رائعة من البديل مهدي طارمي، ليسدد كرة مقوسة لا تصد ولا ترد على يسار الحارس تشيزني، ليحسم الأمور لصالح النيرازوري.

واستفاد إنتر من التعادل الثمين في كتالونيا بثلاثية لكل طرف، في دراما مجنونة أخرى بين الكبيرين، ليذهب صوب النهائي الأوروبي بحثًا عن ترويض اللقب الغائب منذ 15 عامًا، فيما توقفت مغامرة برشلونة على نحو دراماتيكي عند المحطة قبل الختامية لينتظر المتأهل من باريس سان جيرمان وآرسنال الإنجليزي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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