شاهد| إنتر يقصي برشلونة ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

البلاد- جدة
خطف فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا قاتلًا من بين أنياب ضيفه برشلونة الإسباني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في القمة المجنونة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.
في الدقيقة 21 أحرز لاوتارو مارتينيز هف الإنتر الأول، وعند الدقيقة 44، وقع كوبارسي في المحظور أمام لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، في مشهد أجبر غرفة الفار على استدعاء الحكم الذي احتسب مخالفة لصالح إنتر ميلان، ترجمها التركي تشالهان أوغلو بنجاح على يمين تشيزني هدفًا ثانيًا لإنتر.
في الشوط الثاني، نجح برشلونة في تقليص الفارق عند الدقيقة 54 عبر إيريك جارسيا، وفي الدقيقة 60 تعادل داني أولمو لبرشلونة. وعند الدقيقة 87 تقدم رافينيا بالهدف الثالث للبارسا.
ولكن فرنشسكو أتشيربي أدرك التعادل بطريقة رائعة ليعيد الروح من جديد إلى الأفاعي، ليفرض الذهاب إلى الأشواط الإضافية.
سيناريو مجنون ومتعة لا نهائية في جوزيبي مياتزا، كتب لها دافيد فراتيسي كلمة النهاية عند الدقيقة 99، بعدما استقبل تمريرة رائعة من البديل مهدي طارمي، ليسدد كرة مقوسة لا تصد ولا ترد على يسار الحارس تشيزني، ليحسم الأمور لصالح النيرازوري.
واستفاد إنتر من التعادل الثمين في كتالونيا بثلاثية لكل طرف، في دراما مجنونة أخرى بين الكبيرين، ليذهب صوب النهائي الأوروبي بحثًا عن ترويض اللقب الغائب منذ 15 عامًا، فيما توقفت مغامرة برشلونة على نحو دراماتيكي عند المحطة قبل الختامية لينتظر المتأهل من باريس سان جيرمان وآرسنال الإنجليزي.
⚽️لاوتارو مارتينيز يضع إنتر في المقدمة بعد نجاح لافت في كسر مصيدة التسلل#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_برشلونة #UCL pic.twitter.com/taETwFM7sr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025
تشالهان أوغلو يسجل الهدف الثاني لإنتر من ركلة جزاء احتسبت عقب مراجعة تقنية الفيديو ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #إنتر | #برشلونة pic.twitter.com/B8DmTYM5bB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025
إيريك غارسيا يفاجئ إنتر بتسديدة قوية لينعش آمال برشلونة#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_برشلونة #UCL pic.twitter.com/z9i463nnt2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025
أولمو يهدي برشلونة هدف التعادل بضربة رأس محكمة#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_برشلونة #UCL pic.twitter.com/1kwdWL4vXM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025
برشلونة يتقدم بالنتيجة على إنتر في اللحظات الأخيرة#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_برشلونة #UCL pic.twitter.com/29Q3eta5Jy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025
أتشيربي يهدي إنتر هدف التعادل ويشعل المدرجات#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_برشلونة #UCL pic.twitter.com/01PeL9Wpuy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025
فراتيسي يعيد إنتر للمقدمة بعد تسديدة دقيقة#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_برشلونة #UCL pic.twitter.com/HUXjz9AIlB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025