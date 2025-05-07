رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يفتتح فعاليات معرض ” روبوكون 2025”

البلاد- جدة

افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز د. طريف بن يوسف الأعمى أمس الثلاثاء فعاليات معرض “روبوكون 2025” الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب؛ لاستعراض أحدث الابتكارات والاختراعات، بمشاركة عدد من المبتكرين والمستثمرين والشركات التقنية، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

ويحتضن المعرض مشاريع نوعية للطلاب والمبتكرين من مختلف جامعات المملكة في مجالات متنوعة، تبرز الإبداع المحلي، وتدعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي؛ بهدف بناء جيل تقني مبدع، قادر على مواكبة تحديات المستقبل والإسهام بفعالية في مسيرة الابتكار الوطني.

وتتضمن فعاليات المعرض مجموعة من المسابقات النوعية؛ منها مسابقة “صقر”، التي تعد أول مسابقة هندسية متخصصة في تقنيات الدرون، تُعزّز روح الابتكار والاستكشاف في هذا المجال المتطور، ومسابقة “روبوكوب” التي تقدم تجربة تكنولوجية تمزج بين المهارات الهندسية والبرمجة في إطار ترفيهي مشوق.

وأوضح وكيل عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور حاتم سندي، أن معرض ( روبوكون 2025 ) للاختراعات والابتكارات ، يتميّز بأنه من الطلاب وإلى الطلاب، سواء من حيث التنظيم أو الترتيب أو التواصل مع كل القطاعات المعنية بمنظومة الابتكار.

وأبان ” الدكتور سندي” أن الاهتمام الكامل بتنظيم المعرض تم عن طريق الطلاب أنفسهم، وقد حققت رسالة المعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من ( 200 ) مليون مشاهدة حتى الآن، ونتوقع خلال أيام المعرض أن يصل عدد الحضور إلى أكثر من ( 6000 ) مشارك ومشاركة، إلى جانب المستفيدين من الخدمات المتوفرة ، وأفاد أن المعرض يتضمن مجموعة من الفعاليات التي تهم جميع المخترعين وكل من له اهتمام بالمجال الابتكاري، مشيراً إلى وجود أربعة مسارات تقنية رئيسية، وموضحًا أن المسارات التقنية تشمل استكشاف الأفكار، وتطويرها، وتعمل على إيصالها إلى مرحلة الجاهزية الكاملة لدخول السوق أو الارتباط بالشركات، بحيث تخرج هذه المشاريع من حيز الفكرة إلى المجتمع الفعلي.

وختم حديثه قائلاً: “هذه المسارات المختلفة صُممت لتخدم الطالب في كل مرحلة من مراحل الابتكار، وهي تجربة نفتخر بها ونأمل أن تكون نموذجاً يُحتذى به في دعم وتمكين الطلاب المبدعين”.

ويقدم معرض “روبوكون” باقة من التجارب التفاعلية، تشمل خوض مغامرات الواقع الافتراضي والتفاعل المباشر مع روبوتات ذكية، إضافة إلى ورش عمل تطبيقية تسهم في تطوير مهارات المشاركين وتمكينهم من أدوات الابتكار.

ويشهد الحدث انطلاق هاكاثون “إنوفتيك” الأول من نوعه في الجامعة، الذي يشمل أربعة مسارات رئيسة تركز على التقنية في التعليم والسياحة والتصنيع والقطاع المالي؛ بهدف ابتكار حلول تقنية تسهم في تطوير هذه القطاعات الحيوية.