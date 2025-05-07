الإقتصاد

تحفيز الابتكار الصناعي في المملكة

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو القعدة / 1446 هـ       7 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
بحث مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير السياسات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال اجتماعه بالمسؤولين في المنظمة بمقرها في العاصمة النمساوية فيينا. وبحسب “واس” ، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات البشرية والمؤسسية في القطاع الصناعي، واستعراض المبادرات الداعمة للتنمية الصناعية المستدامة، وكذلك مستجدات التحضيرات لانعقاد الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة “اليونيدو” في العاصمة الرياض خلال العام الجاري. كما شارك الأحمري والوفد المرافق له في ورش عمل عقدت في المنظمة ، وجرى استعراض مستهدفات برنامج مصانع المستقبل الذي أطلقته المملكة لتحويل المصانع إلى منشآت ذكية، ومنجزات مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصناعة والتعدين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *