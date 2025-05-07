تحفيز الابتكار الصناعي في المملكة

البلاد – الرياض

بحث مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير السياسات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال اجتماعه بالمسؤولين في المنظمة بمقرها في العاصمة النمساوية فيينا. وبحسب “واس” ، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات البشرية والمؤسسية في القطاع الصناعي، واستعراض المبادرات الداعمة للتنمية الصناعية المستدامة، وكذلك مستجدات التحضيرات لانعقاد الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة “اليونيدو” في العاصمة الرياض خلال العام الجاري. كما شارك الأحمري والوفد المرافق له في ورش عمل عقدت في المنظمة ، وجرى استعراض مستهدفات برنامج مصانع المستقبل الذي أطلقته المملكة لتحويل المصانع إلى منشآت ذكية، ومنجزات مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصناعة والتعدين.