بريمونتادا مثيرة| الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويقترب من حسم ” روشن”

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
بريمونتادا دراماتيكية، حسم فريق الاتحاد الكلاسيكو المثير، الذي جمعه مع مضيفه النصر على ملعب الأول بارك مساء اليوم الأربعاء، في ختام الجولة 30 من دوري روشن.
سجل ساديو ماني هدفا مبكرًا للنصر في الدقيقة 2، مستغلا خطأ من دفاع الاتحاد.
وجاء الهدف الثاني لفريق النصر عبر اللاعب أيمن يحيى في الدقيقة 37، بعد تمريرة سحرية من ساديو ماني.
وتمكن الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل هدف تقليص الفارق لفريق الاتحاد في الدقيقة 49 من ضربة رأس متقنة.
وأدرك نغولو كانتي هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 52، بتسديدة صاروخية لم يتمكن حارس النصر بينتو من التصدي لها.
وفي الدقيقة 90+3 حسم حسام عوار النتيجة للاتحاد بتسجيله الهدف الثالث.
هذا الفوز، رفع رصيد الاتحاد إلى 71 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد النصر عند 60 نقطة بالمركز الرابع.
هددددددف⚽!
الأول للنصر.. ماني يسجل مبكرًا في الكلاسيكو🔥⚽
النصر 1 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/bRp3Gz8uHX
— SSC (@ssc_sports) May 7, 2025
هددددددف⚽!
ثنائية نصراوية.. أيمن يحيى يسجل بصناعة ماني🔥⚽
النصر 2 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/Yu98P0zMPf
— SSC (@ssc_sports) May 7, 2025
هددددددف⚽!
الاتحاد يقلص الفارق.. بنزيما يحضر في التهديف🔥⚽
النصر 2 × 1 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/Rs7heLH5rf
— SSC (@ssc_sports) May 7, 2025
هددددددف⚽!
الاتحاد يعود.. كانتي يدرك التعادل في الكلاسيكو🔥⚽
النصر 2 × 2 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/TyBxlcfQ70
— SSC (@ssc_sports) May 7, 2025
هددددددف⚽!
عوار يحسمها.. الاتحاد يتقدم بالثالث في الوقت الحاسم🔥⚽
النصر 2 × 3 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/iVBlhCwQri
— SSC (@ssc_sports) May 7, 2025