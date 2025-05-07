الرياضة

بريمونتادا مثيرة| الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويقترب من حسم ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو القعدة / 1446 هـ       7 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
بريمونتادا دراماتيكية، حسم فريق الاتحاد الكلاسيكو المثير، الذي جمعه مع مضيفه النصر على ملعب الأول بارك مساء اليوم الأربعاء، في ختام الجولة 30 من دوري روشن.

سجل ساديو ماني هدفا مبكرًا للنصر في الدقيقة 2، مستغلا خطأ من دفاع الاتحاد.

وجاء الهدف الثاني لفريق النصر عبر اللاعب أيمن يحيى في الدقيقة 37، بعد تمريرة سحرية من ساديو ماني.

وتمكن الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل هدف تقليص الفارق لفريق الاتحاد في الدقيقة 49 من ضربة رأس متقنة.

وأدرك نغولو كانتي هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 52، بتسديدة صاروخية لم يتمكن حارس النصر بينتو من التصدي لها.

وفي الدقيقة 90+3 حسم حسام عوار النتيجة للاتحاد بتسجيله الهدف الثالث.

هذا الفوز، رفع رصيد الاتحاد إلى 71 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد النصر عند 60 نقطة بالمركز الرابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *