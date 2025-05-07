المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة

البلاد ـ جدة

تشارك المرأة السعودية من موظفات الجوازات السعودية في خدمة ضيوف الرحمن من جمهورية بنجلاديش الشعبية، وتيسير مغادرتهم إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر صالة مبادرة طريق مكة في مطار حضرة شاه الدولي بالعاصمة دكا.

وتبذل المرأة السعودية جهودًا حثيثة وإخلاصًا في خدمة حجاج بيت الله الحرام في مكان وجودهم في جمهورية بنجلايش الشعبية، من خلال مبادرة طريق مكة، التي تنفذها وزارة الداخلية للعام السابع في (11) مطارًا دوليًا في (7) دول هي: (مملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والمملكة المغربية، وجمهورية تركيا، وجمهورية كوت ديفوار).

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة؛ وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها. يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات “الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.