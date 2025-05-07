الخريف زار “إيرباص هيليكوبترز” بفرنسا.. السعودية تعزز توطين صناعة الطيران

البلاد – الرياض

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن صناعة الطيران تُعد من أبرز القطاعات الصناعية المتقدِّمة التي تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على توطينها وتطويرها ، لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعالية “يوم صناعي” التي عُقدت في مقر شركة “إيرباص هيليكوبترز” بمدينة مارينيان الفرنسية، وجمعت موردي شركة “إيرباص” وشركات الطيران السعودية؛ لاستكشاف فرص التعاون في قطاع صناعة الطيران، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.

وسلّط الوزير بندر الخريف الضوء على طموحات المملكة لتسريع توطين قطاع الطيران وتطوير قدراتها التصنيعية، مشيرًا إلى أن بناء قدرات نوعية لصناعة الطيران تحققه عدة عوامل أساسية تشمل توطين التقنيات المتقدمة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات الواعدة، والاستفادة من مقومات المملكة الإستراتيجية، ومنها موقعها الجغرافي، وأسعار الطاقة التنافسية، ومواردها التعدينية الغنية، وكفاءاتها الشابة، وذلك لتحويل المملكة إلى مركزٍ عالمي لصناعة الطيران.

ودعا في ختام كلمته، شركة إيرباص للمروحيات وشبكة مورديها إلى توسيع آفاق التعاون مع المملكة، بما يحقّق الرؤية المشتركة لبناء منظومة طيران مستدامة وتنافسية.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية قد زار مقر شركة “إيرباص هيليكوبترز” بمدينة مارينيان الفرنسية، واطلع ، بحسب “واس” ، على تقنيات التصنيع المتقدم للطائرات في مرافقها ومصانعها، وعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس التنفيذي للشركة برونو إيفن، وبحث معه تعزيز التعاون في قطاع صناعة الطيران، والفرص المشتركة في مجال تصنيع وصيانة المروحيات، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم إلى الجمهورية الفرنسية.

فرص استثمارية

حددت المملكة عدة قطاعات فرعية في صناعة الطيران توفّر فرصًا استثمارية نوعية يقدر حجمها بـ10 مليارات ريال، ومن تلك القطاعات صيانة هياكل الطائرات، وإصلاح مكونات الطائرات، وتصنيع الطائرات دون طيار. وتسعى المملكة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي من 88 مليار دولار إلى 377 مليار دولار بحلول عام 2035، وفقًا للإستراتيجية الوطنية للصناعة التي وضعت التصنيع المتقدم والذي يشمل قطاع الطيران في صميم تحولها الصناعي.