إطلاقات وفرص بمعرض جدة.. خارطة عالمية للعلامات التجارية السعودية

البلاد – جدة

يواصل المعرض الدولي العائم الأول للامتياز التجاري في جدة فعالياته، بمشاركة رواد أعمال ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها، وناقشت الجلسات كيفية التوسع في مجال الامتياز التجاري، وفرص انتقال العلامات التجارية السعودية إلى الأسواق العالمية، في ظل ما يشهده قطاع الفرنشايز في المملكة من نمو ملحوظ، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 الهادفة لدعم فرص الاستثمار الدولي والتوسع للعلامات التجارية السعودي عالميًا.

كما استعرض المشاركون العديد من العلامات التجارية السعودية الناجحة في قطاعات مثل المطاعم، والمقاهي، والتعليم، والسياحة، وغيرها من القطاعات التي لديها إمكانات كبيرة للتوسع عالميًا، وخصص المعرض جناحًا لتمكين رواد الأعمال من الشباب والفتيات السعوديين.

وكان رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري الدكتور خالد الغامدي ، قد كشف في فعالية الافتتاح عن إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية تشمل: تأسيس شركة وطنية لدعم الامتيازات التصديرية، وتدشين منصة لتيسير التوسع الدولي للعلامات السعودية، إضافة إلى إطلاق صندوق استثماري لدعم انتشار العلامات التجارية السعودية عالميًا.