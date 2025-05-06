نجمة القادسية الأفضل في دوري السيدات

البلاد- الدمام

أعلن الدوري السعودي الممتاز للسيدات، فوز لاعبة وسط القادسية، الفرنسية ليا لو جاريك، بجائزة أفضل لاعبة في موسم 2025/2024.

ولم يأت فوز الفرنسية جاريك (31 عامًا) بالجائزة من فراغ، بعدما ساهمت بشكل كبير في حصول القادسية على المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري في ظهوره الثاني في البطولة.

وتصدرت ليا جاريك قائمة صانعي الأهداف، برصيد 23 تمريرة حاسمة.

وكان القادسية قد أعلن تعاقده مع ليا جاريك، وذلك لتدعيم فريق السيدات لكرة القدم حتى 2025.

وتلعب ليا، البالغة من العمر 31 عامًا في خط الوسط، وتمتلك خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال اللعب في أندية إفرو ومونتيني لو بريتوني وباريس سان جيرمان وجانجون وسان مالو وبرايتون وهوف ألبيون وفلوري.

وفازت ببطولة يوويفا للسيدات تحت 19 عامًا في 2010، كما حققت ليا العديد من الإنجازات المهمة، منها الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2023 مع المنتخب الفرنسي، ووصيفة دوري الأمم الأوروبية للسيدات 2023-2024، ووصيفة بطولة كوبيه دي فرانس 2023-2024.

كما شاركت في الدور ربع النهائي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للسيدات في باريس 2024.

وانضمت ليا إلى منتخبات فرنسا تحت 16 عامًا، وتحت 17 عامًا، وتحت 19 عامًا.