سفيرة سويسرا

بحثت سفيرة جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة «ياسمين شاتيلا» مع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها محمد سعد القحطاني، آفاق تنمية التعاون في المجالات الاقتصادية، إضافة إلى استعراض فرص تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تنظيم الفعاليات والزيارات التجارية المتبادلة ، كما التقت السفيرة «شاتيلا» بمنسوبي غرفة أبها، حيث اُستعرضت أبرز الفرص المتاحة للمستثمرين السويسريين.

مكتب إقليمي

أعلنت شركة «بي. جيه .تي بارتنرز»، وهي بنك استثماري متخصص في تقديم المشورة، افتتاح مكتب جديد لها في الرياض، وتوسيع فريقها الإداري في الشرق الأوسط. يأتي ذلك في ظل تزايد الطلب على الخدمات الاستشارية في المملكة، مع ما تشهده من استثمارات ضخمة ضمن رؤيتها 2030، حيث قدمت حوافز جاذبة للشركات العالمية لتأسيس مقرات إقليمية لها في الرياض، وتواصل تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية.