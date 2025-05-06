سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش

الرياض- واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش البروفسور محمد يونس، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير بنغلاديش لدى المملكة دلوار حسين.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م