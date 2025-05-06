جلسات معرض الامتياز التجاري تُركّز على توسع العلامات التجارية السعودية عالميًا

البلاد-جدة
ركّزت جلسات اليوم الثاني للمعرض الدولي العائم الأول للامتياز التجاري، المنعقد بجدة، بمشاركة رواد أعمال ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها، على كيفية التوسع في مجال الامتياز التجاري، وفرص انتقال العلامات التجارية السعودية إلى الأسواق العالمية.
ركّزت جلسات اليوم الثاني للمعرض الدولي العائم الأول للامتياز التجاري، المنعقد بجدة، بمشاركة رواد أعمال ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها، على كيفية التوسع في مجال الامتياز التجاري، وفرص انتقال العلامات التجارية السعودية إلى الأسواق العالمية.
وناقش المشاركون خلال الجلسة ما يشهده قطاع الامتياز التجاري في المملكة من نمو ملحوظ، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 الهادفة لدعم فرص الاستثمار الدولي، وأهم الإستراتيجيات والأدوات اللازمة لنجاح عملية التوسع للعلامات التجارية السعودي عالميًا.
كما استعرض المشاركون العديد من العلامات التجارية السعودية الناجحة في قطاعات مثل المطاعم، والمقاهي، والتعليم، والسياحة، وغيرها من القطاعات التي لديها إمكانات كبيرة للتوسع عالميًا، خاصة في الأسواق التي تُثمن المنتج السعودي المعروف بجودته، بالإضافة إلى كونه منتجًا حلالًا.
وتطرقت الجلسة كذلك، إلى أهم خطوات التوسع لدعم الامتياز السعودي عالميًا، من خلال تحليل الفرص والتحديات في الأسواق الخارجية، واختيار الأسواق المستهدفة ودراستها، والتعرف على ثقافتها، وتعديل المنتج ليناسب الثقافة الجديدة، إلى جانب استخدام التسويق المباشر والتسويق الرقمي، والمشاركة بالمعارض المحلية والعالمية.