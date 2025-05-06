الرياضة

جدة تحتفي بالأبطال.. “عبادي الجوهر أرينا” يحتضن حفل تتويج الأهلي بكأس آسيا 2025

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو القعدة / 1446 هـ       6 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

هاني البشر – جدة
احتفلت مدينة جدة مساء أمس بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس النخبة الآسيوية 2025، خلال الحفل الذي أقامته وزارة الرياضة وموسم جدة، بتنظيم من شركة “بنش مارك”، خلال أمسية جماهيرية حاشدة احتضنها مسرح “عبادي الجوهر أرينا”.

شهد الحفل حضور صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، وزير الرياضة، إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية بارزة، وأكثر من 30 ألف مشجع من جماهير الأهلي، الذين توافدوا للاحتفال بنجومهم بعد موسم آسيوي استثنائي، أعاد “قلعة الكؤوس” إلى صدارة المشهد القاري.

وأكد سمو وزير الرياضة في تصريح بهذه المناسبة أن: “لولا توفيق الله، ثم الدعم غير المحدود من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – لما تحققت هذه الإنجازات النوعية في قطاع الرياضة.

وتخللت الحفل فقرات فنية أحياها الفنان الكبير عبادي الجوهر، والفنانة موضي الشمراني، والفنان عايض، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي امتلأت به جنبات “الأرينا”.

كما شهد الحفل تكريم نجوم الفريق والجهازين الفني والإداري، في أجواء احتفالية تُجسد حجم الدعم الرسمي والشعبي الذي تحظى به الأندية السعودية، وتعكس حرص المنظومة الرياضية على ترسيخ ثقافة الإنجاز وتكريم من يصنعه.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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