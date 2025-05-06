تعزيز الاستثمارات مع المجر

البلاد – الرياض

يبدأ وفد من اتحاد الغرف السعودية اليوم الثلاثاء، زيارة إلى جمهورية المجر، يجري خلالها لقاءات ومباحثات عالية المستوى مع مسؤولين وشركات مجرية لعقد اتفاقيات وشراكات تجارية، وذلك في إطار جهود الاتحاد لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والمجر واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي أكثر من 35 من كبار المستثمرين السعوديين، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي – المجري برئاسة المهندس مروان المطلق، وممثلي عددٍ من الجهات الحكومية.

وتهدف الزيارة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتبادلة بين المملكة والمجر، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات السعودية والمجرية، ودعم الصادرات السعودية غير النفطية للنفاذ للأسواق الأوروبية عبر بوابة المجر.