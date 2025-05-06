تسريع الحوسبة الذكية للطاقة في نيوم

البلاد – نيوم

عقد صندوق نيوم للاستثمار شراكة إستراتيجية مع شركة “ميمريكس” الأمريكية الرائدة في تطوير حلول أشباه الموصلات لتقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي ، وتهدف إلى تسريع تطوير ونشر مسرّعات الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي الطرفي، الموفرة للطاقة، التي تعد عاملًا رئيسًا في تمكين البنية التحتية الرقمية الذكية سريعة الاستجابة وعالية الخصوصية في نيوم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي، أن استثمار صندوق نيوم في ميمريكس يعد محطةً محورية جديدة في تحقيق رؤية نيوم لبناء مستقبلٍ قائم على الذكاء الاصطناعي، وكفاءة الطاقة، ويعكس التزام الصندوق بدعم تقنيات الجيل القادم المتطورة، التي ستشكل ملامح البنية التحتية الرقمية المستقبلية، وتسريع تبني حلول الحوسبة المتقدمة، وترسيخ دعائم اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وتُعد هذه الشراكة جزءًا من محفظة الاستثمارات المتنامية لصندوق نيوم للاستثمار، مما يعزز مكانته مستثمرًا إستراتيجيًا ومطورًا رئيسًا لمنظومة الابتكار.