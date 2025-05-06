الإقتصاد

تسريع الحوسبة الذكية للطاقة في نيوم

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو القعدة / 1446 هـ       6 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيوم
عقد صندوق نيوم للاستثمار شراكة إستراتيجية مع شركة “ميمريكس” الأمريكية الرائدة في تطوير حلول أشباه الموصلات لتقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي ، وتهدف إلى تسريع تطوير ونشر مسرّعات الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي الطرفي، الموفرة للطاقة، التي تعد عاملًا رئيسًا في تمكين البنية التحتية الرقمية الذكية سريعة الاستجابة وعالية الخصوصية في نيوم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي، أن استثمار صندوق نيوم في ميمريكس يعد محطةً محورية جديدة في تحقيق رؤية نيوم لبناء مستقبلٍ قائم على الذكاء الاصطناعي، وكفاءة الطاقة، ويعكس التزام الصندوق بدعم تقنيات الجيل القادم المتطورة، التي ستشكل ملامح البنية التحتية الرقمية المستقبلية، وتسريع تبني حلول الحوسبة المتقدمة، وترسيخ دعائم اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وتُعد هذه الشراكة جزءًا من محفظة الاستثمارات المتنامية لصندوق نيوم للاستثمار، مما يعزز مكانته مستثمرًا إستراتيجيًا ومطورًا رئيسًا لمنظومة الابتكار.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *